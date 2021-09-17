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Шмыгаль ответил относительно сроков транша МВФ

Шмыгаль ответил относительно сроков транша МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков предоставления Международным валютным фондом транша кредита Украине. Идет плодотворный диалог.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, который транслировался на Youtube.

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«Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу», — сказал он в ответ на вопрос о транше.

По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ. «Мы выполнили абсолютно все макропоказатели», — сказал Шмыгаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из меморандума с МВФ.

«Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели», — заявил премьер.

Отметим, 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

По материалам РБК-Украина
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