Шмыгаль ответил относительно сроков транша МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков предоставления Международным валютным фондом транша кредита Украине. Идет плодотворный диалог.
Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, который транслировался на Youtube.
Читайте также: Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода, – Марченко
«Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу», — сказал он в ответ на вопрос о транше.
По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ. «Мы выполнили абсолютно все макропоказатели», — сказал Шмыгаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из меморандума с МВФ.
«Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели», — заявил премьер.
Отметим, 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.
Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 542 12
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5788 6
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)Вчера, 11:33 - 1985 3
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимумаОколо часа назад - 272 2
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/75 ч. назад - 219 2
ПриватБанк обновил Приват24Вчера, 12:02 - 10462 1
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5788 6
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 5238
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3541 1
Украинцы будут получать газ по новой схемеВчера, 15:02 - 3252
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2439 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 645 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2021 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1524 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1294 5