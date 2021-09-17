Как подтвердить стаж для пенсии, если утеряна трудовая

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области, что делать в случае утери трудовой книжки, чтобы подтвердить стаж.

В соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и приобретшие необходимый страховой стаж. Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

С 1 января 2004 года данные об уплате взносов отражаются в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Поэтому, если вы начали свою трудовую деятельность после этого времени и потеряли свою трудовую книжку, такая ситуация не критична – вся информация уже есть в Пенсионном фонде и не требует подтверждения.

Если потеряна трудовая книжка с записями о периодах работы до 1 января 2004 года. До 1 января 2004 года основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи, для подтверждения стажа принимаются:

справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;

трудовые договоры и соглашения;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Если документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее 2 свидетелей, знающих заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о своей работе за период, в отношении которого они свидетельствуют.

Справка Finance.ua:

Проверить свой страховой стаж можно в личном кабинете на Портале электронных услуг Пенсионного фонда. В него можно зайти:

с помощью электронной цифровой подписи (очень просто ее создать, например, в Приват24);

с помощью логина и пароля, полученных в территориальном отделении Пенсионного фонда;