Как оплачивать удаленную работу и за чьи средства обустраивается «домашний офис»

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. Они должны быть на связи с работодателем посредством информационно-коммуникационных технологий.

Finance.ua как портал, который заботится о финансах, узнал в Главном управлении Гоструда во Львовской области, кто должен платить за обустройство домашнего офиса и как оплачивается удаленная работа.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставления услуг или другой работы.

Надомный работник “привязан” к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Оплата. Дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме не реже двух раз в месяц, если иное не было согласовано с работником.

Кто обустраивает «домашний офис» для дистанционной работы. Работодатель должен обеспечить дистанционного работника оборудованием и средствами для выполнения профессиональных обязанностей, безопасными и в надлежащем состоянии. Также работодатель должен организовать установку и обслуживание средств, оплату расходов. Работник материально отвечает за их недостачу или порчу.

Если подчиненный использует собственные средства для нужд предприятия, следует договориться с ним о размере и порядке возмещения их износа (амортизации), расходов на использование (электроэнергия, интернет, замена расходных материалов).