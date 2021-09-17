В Минцифре рассказали, сколько потратили на разработку и модернизацию «Дії»

На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения «Дія» в течение 2020−2021 годов в целом потрачено 76,04 миллиона гривен.
Такие данные предоставили в Минцифры, пишет Экономическя правда.
Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона.
В частности в рамках проекту TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили:
В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации):
А с помощью проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция) в 2021 году на модернизацию приложения было получено еще 299 880 грн.
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