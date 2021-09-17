0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

В Минцифре рассказали, сколько потратили на разработку и модернизацию «Дії»

В Минцифре рассказали, сколько потратили на разработку и модернизацию «Дії»

На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения «Дія» в течение 2020−2021 годов в целом потрачено 76,04 миллиона гривен.

Такие данные предоставили в Минцифры, пишет Экономическя правда.

Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона.

В частности в рамках проекту TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили:

  • в 2019 году — 7 643 136 грн;
  • в 2020 году — 6 408 432 грн;
  • в 2021 году — 3 602 040 грн.

В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации):

  • в 2020 году — 5 779 116 грн;
  • в 2021 году — 3 904 791 грн;

А с помощью проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция) в 2021 году на модернизацию приложения было получено еще 299 880 грн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.