В Минцифре рассказали, сколько потратили на разработку и модернизацию «Дії»

На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения «Дія» в течение 2020−2021 годов в целом потрачено 76,04 миллиона гривен.

Такие данные предоставили в Минцифры, пишет Экономическя правда.

Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона.

В частности в рамках проекту TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили:

в 2019 году — 7 643 136 грн;

в 2020 году — 6 408 432 грн;

в 2021 году — 3 602 040 грн.

В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации):

в 2020 году — 5 779 116 грн;

в 2021 году — 3 904 791 грн;

А с помощью проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция) в 2021 году на модернизацию приложения было получено еще 299 880 грн.