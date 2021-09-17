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Можно ли разрешить спор без суда в случае нарушения порядка выплаты алиментов

Можно ли разрешить спор без суда в случае нарушения порядка выплаты алиментов

Чтобы процесс исполнения родителями своей обязанности не завершился судебными процессами, есть правовая возможность заключить договор об уплате алиментов на ребенка. Finance.ua узнал подробности у Минюста.

Так, договоренность между отцом и матерью позволяет определить размер и сроки выплаты средств, таким образом совместно очертив экономические границы воспитания. Стоит отметить, что характерными чертами алиментного соглашения является защищенность прав ребенка, письменная форма заключения и нотариальное заверение. Вместе с тем, существует возможность внесения в договор средств обеспечения выполнения других обязательств, в частности, уплаты неустойки за просрочку выплат.

В случае нарушения порядка выплаты алиментов, спор можно решить, не только обращаясь в суд, а путем получения исполнительной надписи нотариуса.

Для получения такого документа следует подать:

  • заявление о совершении исполнительной надписи;
  • оригинал нотариально заверенного договора об уплате алиментов на ребенка;
  • документы, подтверждающие бесспорность задолженности и устанавливающие просрочку исполнения обязательства.

Уже имея исполнительную надпись нотариуса можно обратиться в исполнительную службу о взыскании задолженности по алиментных платежках.

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По материалам Finance.UA
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