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Forbes определил лучший город для ведения бизнеса в Украине (инфографика)

Forbes определил лучший город для ведения бизнеса в Украине (инфографика)

Киев стал лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes Прошлогодний лидер, Ивано-Франковск, опустился на четвертую строчку.

Почему обновили рейтинг? Цель такого исследования — помочь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития своих проектов. Однако Forbes решил обновить рейтинг из-за внесения ряда изменений в методологию.

«Добавился показатель готовности городов к пандемии. Пришлось учесть и то, что Госстат теперь отчитывается о показателях субнационального уровня с учетом нового административно-территориального деления, поэтому в некоторых случаях доступны показатели не городов, а районов. Как и ранее, мы оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на контролируемой части Украины», — сообщает источник.

Что изменилось в ТОП городов для бизнеса:

  • Киев стал лидером, поднявшись с четвертой позиции. Залогом успеха стало то, что в городе — самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешал даже тот факт, что пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица;
  • Львов занял третье место, где развитием города удовлетворены 56% населения;
  • Ивано-Франковск, который ранее был лидером, опустился на четвертую строчку. Все потому, что город значительно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business;
  • положительную динамику показал и город Ирпень — поднялся на 7-ю строчку с 13-й;
  • худшая динамика прослеживается у Каменца-Подольского, который опустился сразу на восемь позиций.


ТОП-15 городов для ведения бизнеса в Украине

Критерии. Рейтинг городов составлен на основе 10-ти «равновесных» критериев. К рейтингу привлечены города с населением более 90 000 человек, кроме 10-ти городов, которые по состоянию на 1 сентября 2021 года находятся на территориях, не подконтрольных Украине. Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 100 баллов:

  • прозрачность городской власти;
  • деловая активность;
  • региональный Doing Business;
  • покупательная способность;
  • транспортная связь;
  • безопасность;
  • образование;
  • готовность к пандемии;
  • миграционная привлекательность;
  • экологическая ситуация.
По материалам Телеканал новин 24
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