Forbes определил лучший город для ведения бизнеса в Украине (инфографика)

Киев стал лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes Прошлогодний лидер, Ивано-Франковск, опустился на четвертую строчку.
Почему обновили рейтинг? Цель такого исследования — помочь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития своих проектов. Однако Forbes решил обновить рейтинг из-за внесения ряда изменений в методологию.
«Добавился показатель готовности городов к пандемии. Пришлось учесть и то, что Госстат теперь отчитывается о показателях субнационального уровня с учетом нового административно-территориального деления, поэтому в некоторых случаях доступны показатели не городов, а районов. Как и ранее, мы оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на контролируемой части Украины», — сообщает источник.
Что изменилось в ТОП городов для бизнеса:
ТОП-15 городов для ведения бизнеса в Украине
Критерии. Рейтинг городов составлен на основе 10-ти «равновесных» критериев. К рейтингу привлечены города с населением более 90 000 человек, кроме 10-ти городов, которые по состоянию на 1 сентября 2021 года находятся на территориях, не подконтрольных Украине. Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 100 баллов:
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