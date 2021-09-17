Forbes определил лучший город для ведения бизнеса в Украине (инфографика)

Киев стал лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes Прошлогодний лидер, Ивано-Франковск, опустился на четвертую строчку.

Почему обновили рейтинг? Цель такого исследования — помочь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития своих проектов. Однако Forbes решил обновить рейтинг из-за внесения ряда изменений в методологию.

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«Добавился показатель готовности городов к пандемии. Пришлось учесть и то, что Госстат теперь отчитывается о показателях субнационального уровня с учетом нового административно-территориального деления, поэтому в некоторых случаях доступны показатели не городов, а районов. Как и ранее, мы оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на контролируемой части Украины», — сообщает источник.

Что изменилось в ТОП городов для бизнеса:

Киев стал лидером, поднявшись с четвертой позиции. Залогом успеха стало то, что в городе — самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешал даже тот факт, что пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица;

Львов занял третье место, где развитием города удовлетворены 56% населения;

Ивано-Франковск, который ранее был лидером, опустился на четвертую строчку. Все потому, что город значительно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business;

положительную динамику показал и город Ирпень — поднялся на 7-ю строчку с 13-й;

худшая динамика прослеживается у Каменца-Подольского, который опустился сразу на восемь позиций.



ТОП-15 городов для ведения бизнеса в Украине

Критерии. Рейтинг городов составлен на основе 10-ти «равновесных» критериев. К рейтингу привлечены города с населением более 90 000 человек, кроме 10-ти городов, которые по состоянию на 1 сентября 2021 года находятся на территориях, не подконтрольных Украине. Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 100 баллов:

прозрачность городской власти;

деловая активность;

региональный Doing Business;

покупательная способность;

транспортная связь;

безопасность;

образование;

готовность к пандемии;

миграционная привлекательность;