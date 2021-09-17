Кабмин разрешил оформлять визы для обучения по упрощенной процедуре

Кабинет Министров разрешил оформление иностранцам и лицам без гражданства долгосрочных виз с целью обучения (стажировки) по новой упрощенной процедуре на основании электронных приглашений.
Такое решение принято на очередном заседании правительства в среду.
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Согласно пояснительной записке, акт предусматривает внесение изменений по регулированию порядка оформления виз с учетом особенностей экспериментального проекта по организации набора в заведения высшего образования и обучения (стажировки) иностранцев с использованием Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных абитуриентов в заведения высшего образования.
Согласно документу, для оформления долгосрочной визы подается электронное приглашение на обучение.
Постановление разработано в рамках мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранцев до 2025 года.
Напомним, 1 августа начался запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных абитуриентов в заведения высшего образования Украины.
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