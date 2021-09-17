Кабмин выделил 25 млн грн на пропаганду вакцинации против коронавируса

Кабинет Министров Украины выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации против коронавируса.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 6 октября.
Деньги выделили Министерству культуры и информационной политики из Фонда борьбы с коронавирусом.
Кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, места, где делают прививки, а также о нововведениях в законодательстве, которые должны предотвращать распространение вируса.
Авторы документа надеются, что информационная кампания приведет к увеличению количества людей, которые сделают прививки.
Какова ситуация с вакцинацией? По состоянию на 6 октября с начала кампании привито 7 300 774 человека, из них получили две дозы — 5 879 300. Всего в Украине сделали 13 180 072 прививки.
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Вакцинируют против коронавируса в Украине с 24 февраля. Всего Украина получила 22,8 миллиона доз вакцины. Прививки делают препаратами от фармкомпаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna.
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