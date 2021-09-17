Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7

Фонд гарантирования вкладов физлиц готовится работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталия Рудуха.

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«Фонд ставит перед собой цель повысить доступность, качество и прозрачность услуг, предоставляемых вкладчикам, заемщикам и кредиторам неплатежеспособных банков», – отмечает она.

Она напомнила, что цифровизация ключевых бизнес-процессов была одним из приоритетных направлений работы, которую ФГВФЛ начал внедрять еще до того, как это стало вынужденной необходимостью в период пандемии.

В частности Фондом разработана автоматизированная система выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков, автоматизированный и оптимизированный процесс управления и продажи активов, создана Единая операционно-информационная система данных обанкротившихся банков, благодаря которым удалось сохранить эффективность работы ФГВФЛ.

«Сегодня наша работа в сфере ІТ сконцентрирована на разработке и запуске портала «Фонд 24/7». Это инструмент, который будет работать круглосуточно и ежедневно. Наша цель сделать так, чтобы человек мог получить ту или иную информацию, которая его интересует, без посещения Фонда или банка, звонков, личных консультаций и тому подобное», – подчеркнула Наталья Рудуха.

По ее словам, функционалом нового портала «Фонд 24/7» будет:

предоставление полной информации по кредитам и счетам в неплатежеспособных банках;

возможность подачи официальных обращений и получения ответов на них;

получение необходимых от ФГВФЛ или неплатежеспособных банков справок.

Также новый портал должен сделать еще более удобным процесс получения гарантированного возмещения вкладчиками.