Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7

Фонд гарантирования вкладов физлиц готовится работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталия Рудуха.
Читайте также: Усовершенствован механизм вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов — закон
«Фонд ставит перед собой цель повысить доступность, качество и прозрачность услуг, предоставляемых вкладчикам, заемщикам и кредиторам неплатежеспособных банков», – отмечает она.
Она напомнила, что цифровизация ключевых бизнес-процессов была одним из приоритетных направлений работы, которую ФГВФЛ начал внедрять еще до того, как это стало вынужденной необходимостью в период пандемии.
В частности Фондом разработана автоматизированная система выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков, автоматизированный и оптимизированный процесс управления и продажи активов, создана Единая операционно-информационная система данных обанкротившихся банков, благодаря которым удалось сохранить эффективность работы ФГВФЛ.
«Сегодня наша работа в сфере ІТ сконцентрирована на разработке и запуске портала «Фонд 24/7». Это инструмент, который будет работать круглосуточно и ежедневно. Наша цель сделать так, чтобы человек мог получить ту или иную информацию, которая его интересует, без посещения Фонда или банка, звонков, личных консультаций и тому подобное», – подчеркнула Наталья Рудуха.
По ее словам, функционалом нового портала «Фонд 24/7» будет:
Также новый портал должен сделать еще более удобным процесс получения гарантированного возмещения вкладчиками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, 一 ШмыгальВчера, 08:30 - 1480 9
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 293 7
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 4724 3
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)Вчера, 11:33 - 1589 3
В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страныПозавчера, 05:26 - 6405 3
ПриватБанк обновил Приват24Вчера, 12:02 - 10074 1
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 4724 3
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 4448
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3213
Кто не попадет под непрямые методы контроля за расходами: объяснение МинфинаВчера, 11:02 - 2642 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2410 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 636 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2006 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1509 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1288 5