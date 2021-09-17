Новые умные часы Amazfit получат усовершенствованную операционную систему

Amazfit, бренд компании Zepp Health, представит свои новые смарт-часы в рамках одной из самых популярных серий этого бренда с большим количеством важных функций для контроля здоровья и физической формы.

Новые смарт-часы получат мощную и интуитивно понятную операционную систему Zepp OS, созданную специально для оптимизации работы портативных устройств Amazfit.

Ранее в часах использовали адаптированную версию ОС для смартфонов, которая имела высокие показатели энергопотребления. Новая простая и практичная в использовании операционная система обеспечит легкость во взаимодействии. Все изнурительные операции по проверке данных о состоянии здоровья пользователя упростят. А энергопотребление сократится на 65% по сравнению с предыдущей ОС.

Как ведущий мировой бренд в сфере портативных смарт-устройств и индустрии интеллектуальных технологий Amazfit продолжает внедрять технологические инновации, стильный дизайн и удобный интерфейс во все новые устройства.