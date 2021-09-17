Google Фото получил функцию редактирования даты и времени на фото и видео

Google Фото считается одним из самых популярных приложений для сохранения фотографий и видео. Он предлагает хороший набор функций, включая бесшовную синхронизацию на всех ваших устройствах.
Сейчас компания запустила функцию редактирования даты и времени мультимедиа прямо в приложении Google Фото.
Во всех случаях, когда на фото или видео отображаются неточные дата и время, вы можете изменить их, указав более точные данные. И что еще важнее, все делается в приложении. Просто раньше это было доступно через веб-версию.
Чтобы изменить дату/время, нужно провести по экрану вверх. Рядом с данными появляется новая кнопка редактирования. Нажав на нее, их можно изменить. Однако если вы пользователь iOS, вы не сможете найти там ни одной кнопки редактирования. Для изменения просто нажмите на дату или время.
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