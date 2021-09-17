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Китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей

Китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей

Компания Geely развивает технологию E-Energee для быстрой замены аккумуляторов электромобилей. Заявлено, что сейчас процесс замены севшей тяговой батареи занимает меньше минуты.

Об этом сообщает пресс-служба Geely.

Созданием дееспособной технологии по замене аккумуляторов Geely занялась еще в 2017 году, и в ее разработке участвовало более 1000 человек. Первая станция для замены аккумуляторов E-Energee была построена в Чунцине в сентябре 2020 года, а в следующем году появятся новые станции в 10 провинциях Китая.

Цель состоит в том, чтобы к 2025 году построить 5000 станций по замене аккумуляторов по всему Китаю.

Что интересно, весь процесс замены батареи длится 59 секунд, что является улучшенным результатом по сравнению с изначально заявленными 90 секундами. Кроме того, благодаря автоматической системе оплаты водителю даже не нужно выходить из автомобиля.

С такой скоростью невозможно зарядить ни один электромобиль в мире, ни даже заправить топливом машину с ДВС.

Сейчас услуга основном используется корпоративными парками, что сокращает время простоя их электромобилей. Функцию быстрой замены аккумуляторов поддерживают новые машины Geely.

По материалам РБК-Украина
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