«Нафтогаз» получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа

Компания «Оператор ГТС Украины» перечислила «Укртрансгазу» 27 млрд гривен. Деньги должны пойти на закупку газа.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.
«Перечислено 27 млрд гривен от ОГТСУ», — сказал собеседник.
Министр энергетики Герман Галущенко на заседании Кабмина 6 октября заявил, что «Нафтогаз» обеспечен деньгами на закупку газа.
«Нафтогаз обеспечен соответствующим финансовым ресурсом для того, чтобы продолжать дальше накапливать газ», — заявил Галущенко.
Напомним, Кабинет Министров одобрил договор о компенсации «Оператором ГТС Украины» компании «Укртрансгаз» (входит в группу «Нафтогаз») средств за передачу ГТС Украины. Деньги планируется направить на закупку газа.
По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направленный в Кабмин, предусматривал, в частности, выплату «Укртрансгазу» Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами — 27 млрд в октябре и 20,9 млрд — до конца 2021 года.
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