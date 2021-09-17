Сколько денег нужно на очистку Днепра

Согласно отчету Счетной палаты, в поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель. В частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель, а еще есть цинк, медь, ртуть.

Днепр в катастрофическом состоянии. Здесь даже не нужны ничьи отчеты, это видно невооруженным глазом.

Проблема касается только тех восьми областей, по которым протекает река. Днепр обеспечивает питьевой водой почти 80% населения Украины.

Счетная палата утверждает, что на полную очистку Днепра нужно почти 8,5 млрд грн. На самом деле это не такие уж большие деньги.

В прошлом году из «ковидного фонда» на президентскую программу «Большая стройка» дорог и других объектов инфраструктуры направили 35 млрд грн. Четверть этой суммы помогла бы спасти Днепр.

Кроме того, использование бассейна реки за 2017-2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

Впрочем, проблема не в деньгах. По желанию их можно найти. Хоть бы и скинуться 41 млн украинцев по 207 грн. Очистка Днепра не решает вопрос его дальнейшего загрязнения.

«Прежде всего нужно принимать меры для предотвращения загрязнения Днепра, которое возникает от деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, от ведения сельского хозяйства и других крупных предприятий. Поэтому важно в данном аспекте больше сфокусироваться на вопросах модернизации соответствующих предприятий, а также налаживании эффективного мониторинга и контроля за соблюдением установленных экологических требований», – объяснила специалист отдела экологизации промышленности ОО «Экодия» Маричка Дячук.

Что делать, чтобы спасти Днепр – в нашем материале Почему умирает Днепр и сколько нужно денег, чтобы спасти реку