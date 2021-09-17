Минэнерго: уровень выплат зарплат шахтерам «очень плохой»

Уровень выполнения выплат по заработной плате перед шахтерами «очень плохой», предприятия вместо 80% дохода от реализации продукции в среднем выплачивают 30%.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время заседания правительства.
«Мы проанализировали исполнение соответствующего постановления правительства и видим, что уровень выполнения по выплате 80% (от реализации продукции. — Ред.) на заработные платы шахтерам очень плохой», — заявил Галущенко.
За август средний показатель составлял 30%, в сентябре он увеличился, но все равно не достигает указанных процентов. По словам министра, есть случаи, когда при меньшем среднем уровне на отдельных предприятиях выплаты проводят полностью.
Там, где этого не происходит, «мы применяем соответствующие меры дисциплинарного взыскания к директору, и будем дальше очень жестко мониторить исполнение этого постановления».
Галущенко также отчитался о накоплении угля. Сейчас на складах ТЭС находится 846 тыс. тонн угля, что является отставанием от графика. Однако сбалансированность достигается благодаря импорту угля: «это уже происходит, договоры заключены, система будет сбалансирована».
Относительно газа, министр отметил сверхвысокие цены на европейском рынке, которые 6 октября достигали 1950 долларов за тысячу кубов.
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