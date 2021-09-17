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В Киеве возросли тарифы на содержание жилья

В Киеве возросли тарифы на содержание жилья

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, как выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию и пр. Как сообщает Главное управление статистики Киева, в столице в январе-июле 2021 года произошел рост на 1,3%.

Что подорожало больше всего:

  • природный газ – на 9,3%,
  • канализация – на 8,6%,
  • водоснабжение – на 7,5%,
  • содержание и ремонт жилья – на 6,1%.

Транспорт. Цены на транспорт выросли на 0,2% в первую очередь за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел – на 1,8%.

Напомним, тарифы для клиентов поставщика “последней надежды” увеличились на 4,56 грн – с 12 грн в сентябре до 16,56 грн в октябре. Нафтогаз поднял тарифы для клиентов поставщика «последней надежды».

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По материалам Finance.UA
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