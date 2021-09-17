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Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменить

Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменить

Отменить плату за парковку у собственного дома и отменить повышение парковочных тарифов необходимо, пока в столице не будет принята обновленная концепция парковочного пространства.

Подписать соответствующую петицию предлагает депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой на своей странице в Facebook.

«Сегодня киевляне стали заложниками хаотичной ситуации с парковкой автомобилей в столице. Водителям становится все сложнее найти свободное место для парковки, пешеходы вынуждены маневрировать между авто, оставленными на тротуарах, велосипедисты не могут безопасно передвигаться из-за забитых автомобилями обочин дорог. В то же время тарифы на парковку растут, с жителей домов хотят взимать плату за парковку возле их дома, а контроль за оплаченными средствами отсутствует», — обозначил проблему Яловой.

По его словам, еще в 2015 году Киевский городской совет одобрил Концепцию развития парковочного пространства. Киевлянам обещали решить описанные проблемы: построить подземные и наземные паркинги, увеличить количество паркомест, усовершенствовать сервис и вообще навести порядок в этой сфере. Однако за 6 лет власть не выполнила свои обязательства.

Как отметил Константин Яловой, пока новая концепция не будет принята, решение Киевсовета от 31 августа 2021 года № 2185/2226 об установлении новых тарифов на парковку в Киеве надо отменить.

По материалам 100realty.ua
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