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Как с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной пенсии

Как с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной пенсии

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших средствах, узнал, у кого возрастет пенсия с 1 декабря. Так, с декабря минимальная пенсия в Украине возрастет до 2,6 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Кабмин увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд грн. Это даст возможность планово повысить пенсии с 1 декабря.

Повышение минимальной пенсии в Украине произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который поначалу будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным.

Справка Finance.ua:

  • Что такое накопительный уровень. Это когда вы имеете свой пенсионный счет, на который поступают отчисления с вашей зарплаты. Пенсионные накопления не лежат просто на счете, они приносят доход. Затем вы получите в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на пенсионном счете: взносы плюс инвестиционный доход. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.
  • Для того чтобы защитить деньги на пенсионных счетах, государство на первом этапе будет играть ведущую роль в предоставлении услуг. Планируется создать государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным. Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной.
По материалам Finance.UA
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