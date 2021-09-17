Как с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной пенсии

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших средствах, узнал, у кого возрастет пенсия с 1 декабря. Так, с декабря минимальная пенсия в Украине возрастет до 2,6 тыс. грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Кабмин увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд грн. Это даст возможность планово повысить пенсии с 1 декабря.
Повышение минимальной пенсии в Украине произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который поначалу будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным.
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