Кабмин выделил дополнительные средства Пенсионному фонду: на что пойдут деньги

Дополнительные деньги направят на индексацию пенсий в соответствии с законом и доплаты некоторым категориям.

Кабмин выделил дополнительные 18,5 миллиарда гривен на пенсии для украинцев, ведь уже в декабре вырастет размер минимальных выплат для пенсионеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства.

«Это позволит полностью покрыть потребности (Пенсионного фонда. — „Сегодня“) в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной зарплаты до 6500 грн. Таким образом, минимальная пенсия составит 2600 грн», — заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев.