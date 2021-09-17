Кабмин выделил дополнительные средства Пенсионному фонду: на что пойдут деньги

Дополнительные деньги направят на индексацию пенсий в соответствии с законом и доплаты некоторым категориям.
Кабмин выделил дополнительные 18,5 миллиарда гривен на пенсии для украинцев, ведь уже в декабре вырастет размер минимальных выплат для пенсионеров.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства.
«Это позволит полностью покрыть потребности (Пенсионного фонда. — „Сегодня“) в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной зарплаты до 6500 грн. Таким образом, минимальная пенсия составит 2600 грн», — заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев.
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