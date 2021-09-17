В Украине три области могут перевести в «красную» зону на этой неделе: список

В Украине три области соответствуют критериям «красной» зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в «красную» зону сегодня-завтра.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление эксперта.

Критериям «красного» уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

«Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в „красную“ зону», — говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.