В Украине три области могут перевести в «красную» зону на этой неделе: список

В Украине три области соответствуют критериям «красной» зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в «красную» зону сегодня-завтра.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление эксперта.
Критериям «красного» уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:
«Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в „красную“ зону», — говорится в сообщении.
Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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