Представлен новый минивэн BMW 2 Series Active Tourer (фото)

Компания BMW презентовала второе поколение BMW 2 Series Active Tourer. Семейный минивэн поступит в продажу с февраля.
Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.
Новый BMW 2 Series Active Tourer стал выразительнее на вид. Профиль имеет более стремительный вид благодаря высокой оконной линии и большему наклону лобового стекла. Решетка радиатора увеличена в размерах, а диодные фары стали более раскосыми. Кроме того, есть возможность заказать пакет M Sport с обвесом и агрессивными бамперами.
Фото: BMW
По сравнению с предшественником минивэн BMW 2 Series немного подрос:
В салоне изменена компоновка передней панели: 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 10,7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок. Также появилась оригинальная двухуровневая центральная консоль.
Фото: BMW
Задние сиденья BMW 2 Series Active Tourer снабжены регулировками в продольном направлении и углу наклона спинки. Объем багажника остался на прежнем уровне — 470-1455 л. Электропривод двери багажника теперь значится в базовой версии, как и двузонный климат-контроль.
Первое время BMW 2 Series Active Tourer будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 и 170 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 7 с и развивает 241 км/ч.
Фото: BMW
Позже появятся сразу два подзаряжаемых гибрида мощностью 245 л. с. и 326 л. с. — они смогут проехать 80 км на электротяге. Все версии минивэна оснастят 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а за доплату предложат полный привод.
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