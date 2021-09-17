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Представлен новый минивэн BMW 2 Series Active Tourer (фото)

Представлен новый минивэн BMW 2 Series Active Tourer (фото)

Компания BMW презентовала второе поколение BMW 2 Series Active Tourer. Семейный минивэн поступит в продажу с февраля.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

Новый BMW 2 Series Active Tourer стал выразительнее на вид. Профиль имеет более стремительный вид благодаря высокой оконной линии и большему наклону лобового стекла. Решетка радиатора увеличена в размерах, а диодные фары стали более раскосыми. Кроме того, есть возможность заказать пакет M Sport с обвесом и агрессивными бамперами.


Фото: BMW

По сравнению с предшественником минивэн BMW 2 Series немного подрос:

  • Длина – 4386 мм
  • Ширина – 1824 мм
  • Высота – 1576 мм
  • Колесная база – 2670 мм

В салоне изменена компоновка передней панели: 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 10,7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок. Также появилась оригинальная двухуровневая центральная консоль.


Фото: BMW

Задние сиденья BMW 2 Series Active Tourer снабжены регулировками в продольном направлении и углу наклона спинки. Объем багажника остался на прежнем уровне — 470-1455 л. Электропривод двери багажника теперь значится в базовой версии, как и двузонный климат-контроль.

Первое время BMW 2 Series Active Tourer будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 и 170 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 7 с и развивает 241 км/ч.


Фото: BMW

Позже появятся сразу два подзаряжаемых гибрида мощностью 245 л. с. и 326 л. с. — они смогут проехать 80 км на электротяге. Все версии минивэна оснастят 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а за доплату предложат полный привод.

По материалам Фокус
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