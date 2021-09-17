Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей

В мае этого года компания Google объявила о намерении использовать двухфакторную аутентификацию (с помощью пароля и SMS-сообщения с кодом) для защиты пользовательских аккаунтов.
Теперь же разработчики объявили, что к концу года эта функция будет по умолчанию активирована для 150 млн пользователей сервисов компании.
В 2018 году Google заявила, что только 10 % активных аккаунтов задействуют двухфакторную аутентификацию. С тех пор компания прикладывала определённые усилия, чтобы подтолкнуть людей к использованию этой функции.
Согласно имеющимся данным, вместе с миллионами пользователей Google на двухфакторную аутентификацию до конца года будут переведены более 2 млн авторов контента на YouTube.
В сообщении отмечается, что пользователи также смогут использовать для авторизации аппаратные ключи безопасности, которых только Google ежегодно выпускает более 10 тыс. экземпляров.
Диспетчер паролей является ещё одним надёжным инструментом обеспечения безопасности учётных записей. Согласно имеющимся данным, Google ежедневно проверяет более 1 млрд паролей с помощью встроенного в браузер Chrome диспетчера паролей, который также интегрирован в платформу Android и приложение Google.
Диспетчер паролей компании также доступен и на устройствах с iOS, где Chrome может использоваться для автоматического заполнения полей авторизации в разных приложениях. В скором времени разработчики добавят возможность генерации надёжных паролей для других приложений, а также функцию просмотра списка сохранённых паролей в меню приложения Google.
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