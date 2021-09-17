За девять месяцев киевляне уплатили налогов почти на 100 млрд грн

В течение января-сентября 2021 года столичные плательщики в бюджеты всех уровней перечислили 96,1 млрд грн, что на 8,4 млрд грн, или на 10% превышает соответствующий показатель 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве.
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В государственный бюджет плательщиками Киева за девять месяцев этого года уплачено 67,8 млрд грн, что на 2,5 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Рост поступлений в государственный бюджет в январе-сентябре 2021 года (по сравнению с январем–сентябрем 2020 года) произошел по следующим основным налогам:
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