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За девять месяцев киевляне уплатили налогов почти на 100 млрд грн

За девять месяцев киевляне уплатили налогов почти на 100 млрд грн

В течение января-сентября 2021 года столичные плательщики в бюджеты всех уровней перечислили 96,1 млрд грн, что на 8,4 млрд грн, или на 10% превышает соответствующий показатель 2020 года.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве.

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В государственный бюджет плательщиками Киева за девять месяцев этого года уплачено 67,8 млрд грн, что на 2,5 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост поступлений в государственный бюджет в январе-сентябре 2021 года (по сравнению с январем–сентябрем 2020 года) произошел по следующим основным налогам:

  • налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) – 32,6 млрд грн, что больше на 2% или на 601 млн грн;
  • налог на доходы физических лиц – почти 22 млрд грн, что больше на 26% или на 4,6 млрд грн;
  • военный сбор – 3,6 млрд грн, что больше на 22% или на 653 млн грн;
  • акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 71 млн грн, что больше на 66% или на 28 млн грн.
По материалам Главком
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