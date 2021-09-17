Нанес госубытков на $6 млн: экс-чиновнику Госрыбагентства объявили о подозрении

Следователи ГБР сообщили о подозрении в служебной халатности экс-директору предприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
Установлено, что на балансе предприятия находилось государственное имущество — большегрузное рыбопромысловое судно. В 2016 году его передали коммерческой структуре во фрахт без экипажа. Судно, согласно договору, должно было быть надлежащим образом застраховано.
Отмечается, что в июле 2019 года на рыболовном судне произошел пожар, в результате чего корабль затонул в территориальных водах Мавритании.
«Но из-за ненадлежащего исполнения руководителем госпредприятия своих обязанностей условия договора не были выполнены, судно не было застраховано. В результате нанесен большой ущерб бюджету, утрачено государственное имущество, а также право на беспрепятственное получение соответствующих страховых компенсаций на общую сумму $ 6 млн», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Правовая квалификация по ч. 2 ст. 367
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