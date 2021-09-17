Межбанк: будет ли сегодня доллар по 26,20 гривны

Во вторник, несмотря на три интервенции Нацбанка, доллар снова просел на межбанке до уровня 26,41/26,43 гривен. Избыток предложения валюты сохранялся весь день, что создает определенный настрой на межбанке в части дальнейшего укрепления гривны и на ближайшее время.

Такой ситуацией постараются воспользоваться «дочки» иностранных компаний, которые покупают валюту для репатриации дивидендов, а также те крупные импортеры, которые выжидали «дна» по курсу. И по прежнему единственное, что их останавливает — это жадность. Вопрос «а вдруг будет дешевле» сейчас главный для всех финансовых директоров импортеров. Именно эти компании и будут сегодня основными покупателями валюты на рынке.

Продавцами будут все те же: аграрии, металлурги и некоторые госкомпании. У них по прежнему ощущается дефицит гривны и они вынуждены идти на уступки потенциальным покупателям. В противостоянии курсовых интересов крупных игроков и пройдут торги среды.

НБУ явно придется выходить на торги с интервенцией как минимум на свои дежурные $ 5 млн, а скорее всего мы увидим сегодня регулятор даже несколько раз с покупкой доллара, так как других «универсальных» покупателей на украинском межбанке нет. От его ценников и будет зависеть окончательный уровень котировок в среду.

Finance.ua прогнозирует максимальное проседание курса на межбанке сегодня до отметки в 26,30 гривен, так как активные интервенции Нацбанка подстрахуют доллар в течение дня. Вариант в 26,20 гривен за доллар на сегодня, который озвучивают некоторые эксперты, мы считаем пока слишком оптимистичным, даже с учетом превышения предложения над спросом.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 160−190 млн при заключении до 460−590 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 6 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,30 — 26,55 грн, евро — коридор 30,40 — 30,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,30 — 26,65 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,25 до 30,80 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,40 до 30,75 грн при спреде в пределах до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,41 / 26,43

евро — 30,61 / 30,63

Курсы валют на Межбанке

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