Украинцы получили возможность отслеживать все свободные номерные знаки для авто

На сайте ГСЦ МВД заработал еще один сервис «Наличие номерных знаков». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что он дает возможность узнать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто.

В Главном сервисном центре МВД объясняют, что сервис, который функционировал ранее, позволял искать номерные знаки только из категории «платных», отныне в свободном доступе есть абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки.

Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака:

«Наличие в области» — выбрав этот критерий, можно узнать обо всех номерных знаках, имеющихся в сервисных центрах МВД и ЦПАУ конкретного региона, с указанием их стоимости и сервисных центров МВД , где они есть на это время. Указав в поле «Поиск» номер сервисного центра МВД , можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем;

«Числовая комбинация» — с помощью этого критерия можно легко найти комбинацию цифр номерного знака среди всех сервисных центров МВД и ЦПАУ .

«Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не будет отображаться. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем», — пояснили в МВД.

Справка Finance.ua:

на сайте ГСЦ МВД также работает информационный онлайн сервис «Калькулятор стоимости регистрации ТС» и сервисы по онлайн проверке документов, в частности водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя;

сервис проверки наличия номерного знака по Украине ищите здесь.

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