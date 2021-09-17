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Украинцы получили возможность отслеживать все свободные номерные знаки для авто

Украинцы получили возможность отслеживать все свободные номерные знаки для авто

На сайте ГСЦ МВД заработал еще один сервис «Наличие номерных знаков». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что он дает возможность узнать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто.

В Главном сервисном центре МВД объясняют, что сервис, который функционировал ранее, позволял искать номерные знаки только из категории «платных», отныне в свободном доступе есть абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки.

Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака:

  • «Наличие в области» — выбрав этот критерий, можно узнать обо всех номерных знаках, имеющихся в сервисных центрах МВД и ЦПАУ конкретного региона, с указанием их стоимости и сервисных центров МВД, где они есть на это время. Указав в поле «Поиск» номер сервисного центра МВД, можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем;
  • «Числовая комбинация» — с помощью этого критерия можно легко найти комбинацию цифр номерного знака среди всех сервисных центров МВД и ЦПАУ.

«Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не будет отображаться. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем», — пояснили в МВД.

Справка Finance.ua:

  • на сайте ГСЦ МВД также работает информационный онлайн сервис «Калькулятор стоимости регистрации ТС» и сервисы по онлайн проверке документов, в частности водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя;
  • сервис проверки наличия номерного знака по Украине ищите здесь.

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По материалам Finance.UA
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