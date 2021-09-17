Украинцы получили возможность отслеживать все свободные номерные знаки для авто

На сайте ГСЦ МВД заработал еще один сервис «Наличие номерных знаков». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что он дает возможность узнать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто.
В Главном сервисном центре МВД объясняют, что сервис, который функционировал ранее, позволял искать номерные знаки только из категории «платных», отныне в свободном доступе есть абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки.
Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака:
«Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не будет отображаться. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем», — пояснили в МВД.
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