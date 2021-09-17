Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)

В столице начинается подготовка к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит Кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина. Соответствующие работы предусмотрены распоряжением КГГА № 2108, которое подписано сегодня. Finance.ua узнал подробности у заместителя главы КГГА Александра Густелева.

По его информации, поэтапное строительство 4-й ветки метрополитена будет осуществляться отдельными участками, первый из которых будет от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная». Важной составляющей новой ветки столичного метрополитена станет Подольско-Воскресенский мостовой переход, основной функцией которого является метрособщение между правым и левым берегами Киева.

«Как акцентировал внимание мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции работ на мостовом переходе, на сегодня уже продолжается строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу, где метро будет идти под землей. Также уже строят 2 тоннеля для будущей станции „Радужная“. В 2021 году коммунальному предприятию „Киевский метрополитен“ как заказчику проектирования и строительства Подольско-Выгуровской линии метро предусмотрено финансирование в объеме 30 млн грн. Первый участок будет включать 6 станций», — отметил Александр Густелев.

Подольско-Выгуровскую линию метро, которую называют «метро на Троещину», будут строить поэтапно. Соответствующее распоряжение КГГА подписали 5 октября.

Участки метро на Троещину: От станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная» с ответвлением в сторону Троещины. От станции «Радужная» до Братиславской (с электродепо). От станции «Глыбочицкая» до Соломенской площади. От «Радужной» до Троещины (с электродепо). От Соломенской площади до окружной дороги.



Сначала будут работать над первым участком от станции «Глыбочицкая» до «Радужной». Он будет включать шесть станций:

«Глыбочицкая» (с пересадкой на «Лукьяновскую»).

«Подольская» (с пересадкой на «Тараса Шевченко»).

«Судостроительная».

«Труханов остров».

«Залив Десенка».

«Радужная».

Как заявил заместитель главы КГГА Александр Густелев, три станции метро на Троещину уже построили в основных конструкциях. Это «Судостроительная», «Труханов остров», «Залив Десенка». Над ними работали в рамках строительства Подольско-Воскресенского моста. На очереди-четвертая станция «Радужная», на левом берегу.