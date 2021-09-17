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Межбанк: кто спас доллар от обвала

Межбанк: кто спас доллар от обвала

Этот вторник прошел очень напряженно на валютном рынке, но в целом – позитивно для гривны. За день доллар окончательно пробил уровень 26,50 гривен и закрепился ниже этой очень важной психологической отметки. Более того, если бы не Нацбанк с его тремя интервенциями, курс просел бы существенно ниже. НБУ выходил с самого утра с покупкой $5 млн по цене 26,50 гривен и быстро ушел.

К 11 часам ему пришлось еще дважды появляться на рынке. Вторая интервенция прошла по цене не выше 26,43 гривен и частично спровоцировала часть покупателей на выход на рынок, так как они опасались, что НБУ остановит дальнейшее падение курса. А затем регулятор окончательно остановился на уровне покупки 26,395 гривен (что было на тот момент ниже рынка) и простоял с этой котировкой уже до конца сессии.

Это оказало свое влияние на поведение участников торгов и в 11:00 доллар котировался в пределах 26,425/26,445 гривен, а к 12:00 даже ненадолго подорожал до 26,43/26,455.

Но спрос быстро иссяк и продавцам пришлось все больше отступать в своих ценниках. В итоге курс медленно, но уверенно пошел к уровню третьей интервенции НБУ по 26,395 гривен за доллар.

К обеду котировки опустились до 26,41/26,43 гривен, к 14 часам – до 26,405/26,425 гривен, а к 16:00 и вовсе до 26,395/26,415 гривен. Часть отчаявшихся продавцов уже продавали доллар Нацбанку даже по цене 26,395 гривен, что еще в середине дня казалось очень низкой котировкой.

Завершилась сессия небольшим коррекцией до отметки 26,41/26,43 к концу дня за счет проведения единичных сделок на небольшие суммы.

Главные события 5 октября на валютном рынке:

1). Доллар за день подешевел сразу на 7 копеек – с утренних 26,48/ 26,50 до 26,41/26,43 гривен и это при том, что НБУ трижды выкупал валюту, проводя интервенции.

2). Нацбанк сегодня на торги выходил с покупкой доллара в начале по 26,50 гривен, затем по цене не выше 26,43 гривны, а затем окончательно стал с покупкой доллара по 26,395 гривен уже до самого конца сессии.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4408 гривен за доллар, а официальный курс на 6 октября 2021 года установлен на уровне 26,4244 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,40 / 26,42
евро – 30,61 / 30,64

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1591 / 1,1592

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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