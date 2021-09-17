0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

lifecell запустил тариф для школьников за 75 грн

lifecell запустил тариф для школьников за 75 грн

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал, что мобильный оператор lifecell объявил о запуске нового тарифного плана.

«Школьный Лайф» – с неограниченным использованием соцсетей и расширенными возможностями для звонков за пределы «родной» сети предназначен для школьников.

Особенности нового тарифа «безлимитные» звонки на один или два номера других мобильных операторов Украины.

Интернет. +1 ГБ за каждые 30 мин исходящих звонков с BiP Out при условии оплаченного пакета услуг на 4 недели.

Стоимость. 75 грн; 2,68 грн/день


скриншот сайта lifecell.ua

Абонентскую плату оператор взимает один раз на четыре недели (13 раз в год). Кроме вышеперечисленных опций в пакет включены 7 ГБ мобильного интернета и неограниченные звонки внутри сети.

Безлимит на социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) и общение в мессенджерах BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp.

Справка Finance.ua:

  • Lifecell презентовал новый тарифный план. Преимуществом его является то, что в пакете есть безлимитный интернет, который можно раздать на любое устройство.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.