lifecell запустил тариф для школьников за 75 грн

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал, что мобильный оператор lifecell объявил о запуске нового тарифного плана.

«Школьный Лайф» – с неограниченным использованием соцсетей и расширенными возможностями для звонков за пределы «родной» сети предназначен для школьников.

Особенности нового тарифа «безлимитные» звонки на один или два номера других мобильных операторов Украины.

Интернет. +1 ГБ за каждые 30 мин исходящих звонков с BiP Out при условии оплаченного пакета услуг на 4 недели.

Стоимость. 75 грн; 2,68 грн/день



скриншот сайта lifecell.ua

Абонентскую плату оператор взимает один раз на четыре недели (13 раз в год). Кроме вышеперечисленных опций в пакет включены 7 ГБ мобильного интернета и неограниченные звонки внутри сети.

Безлимит на социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) и общение в мессенджерах BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp.

Справка Finance.ua:

Lifecell презентовал новый тарифный план. Преимуществом его является то, что в пакете есть безлимитный интернет, который можно раздать на любое устройство.

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