lifecell запустил тариф для школьников за 75 грн

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал, что мобильный оператор lifecell объявил о запуске нового тарифного плана.«Школьный Лайф» – с неограниченным использованием соцсетей и расширенными возможностями для звонков за пределы «родной» сети предназначен для школьников.
Особенности нового тарифа «безлимитные» звонки на один или два номера других мобильных операторов Украины.
Интернет. +1 ГБ за каждые 30 мин исходящих звонков с BiP Out при условии оплаченного пакета услуг на 4 недели.
Стоимость. 75 грн; 2,68 грн/день
скриншот сайта lifecell.ua
Абонентскую плату оператор взимает один раз на четыре недели (13 раз в год). Кроме вышеперечисленных опций в пакет включены 7 ГБ мобильного интернета и неограниченные звонки внутри сети.
Безлимит на социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) и общение в мессенджерах BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатом2 ч. назад - 1611 5
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис7 ч. назад - 3139 5
ГБР утверждает, что из бюджета Киева воруют 10 млрд в годВчера, 17:29 - 491 4
Банкиры расходятся относительно прогноза курса гривны к концу года (опрос)9 ч. назад - 1833 3
В Украине рекордно подорожал автогазВчера, 19:41 - 2986 3
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис7 ч. назад - 3139 5
В Украине рекордно подорожал автогазВчера, 19:41 - 2986 3
В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страны13 ч. назад - 2866
В сентябре украинцы купили рекордное количество авто с пробегом: Топ самых популярных марокВчера, 20:04 - 2722
Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютой12 ч. назад - 2662 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2300 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 597 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1932 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1450 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1257 5