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Lifecell презентовал новый тарифный план

Lifecell презентовал новый тарифный план

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал, что Lifecell представил новый тарифный план.

Что включает новый тарифный план:

  • преимуществом является то, что в пакете есть безлимитный интернет, который можно раздать на любое устройство.

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  • полторы тысячи минут звонков на все украинские номера. В том случае, если вы использовали все предоставленные минуты, вам предоставят безлимитные звонки внутри сети оператора lifecell.

Если вы перенесете свой номер в систему мобильного оператора lifecell от любого другого оператора, воспользовавшись услугой MNP, то получите еще большую скидку.

Цена тарифного плана – 120 гривен за четыре недели пользования, то есть меньше четырех гривен в день.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, по итогам второго квартала 2021 года доход мобильного оператора lifecell вырос на 26,4% – до 2,017 млрд грн. В lifecell отмечают, что рост доходов произошел благодаря расширению абонентской базы и получению более высокого дохода от передачи данных.
  • чистая прибыль оператора составляет 116 млн грн по сравнению с 34 млн грн чистого убытка в 2020 году.
  • в прошлом квартале доход lifecell составил почти 2 млрд грн, а чистая прибыль — 83,2 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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