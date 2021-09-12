Lifecell презентовал новый тарифный план

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал, что Lifecell представил новый тарифный план.
Что включает новый тарифный план:
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Если вы перенесете свой номер в систему мобильного оператора lifecell от любого другого оператора, воспользовавшись услугой MNP, то получите еще большую скидку.
Цена тарифного плана – 120 гривен за четыре недели пользования, то есть меньше четырех гривен в день.
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