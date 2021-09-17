Еще один город Италии присоединился к распродаже домов за 1 евро

Итальянский проект по продаже домов за 1 евро набирает обороты. Недавно к нему присоединился еще один исторический город Кантиано, который находится в центральном регионе страны, – Марке (часть провинций Пезаро и Урбино).
Зачем это городу? Город решил присоединиться к инициативе по восстановлению заброшенных зданий в исторических местах Италии. Таким образом власти планируют повысить численность населения, развить строительство, туризм и торговлю.
Власти уверены, что новый поток жителей поможет восстановить жизнь в городе, который помнит истоки средневековой культуры Европы. А привлекательное расположение делает Кантиано привлекательной местностью для тех, кто любит море. На сайте указано, что городок находится в 40 минутах езды от известных туристических курортов.
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Как приобрести дом за 1 евро? Проект имеет определенные правила. Как указано на веб-странице муниципалитета, посвященной инициативе по продаже дешевых домов, владельцы недвижимости Кантиано должны заполнить заявку, которая дает разрешение на продажу.
Покупатель (физическое или юридическое лицо) в свою очередь должен заполнить соответствующую форму на этом же сайте, соглашаясь на ремонт приобретенного дома. Кроме этого, именно сторона покупателя должна оплатить расходы, связанные с передачей права собственности (нотариальные сборы, налоги и т. п).
Также покупатель должен заранее согласовать проект дома с властями города. Это необходимо сделать в течение 6 месяцев с момента подписания договора купли-продажи с продавцом.
Ремонтные работы должны начаться не позднее чем через год после выдачи разрешения на строительство. Максимальный срок ремонтных работ – 4 года.
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