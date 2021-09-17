Артем Ковбель: запуск бизнеса по франшизе. Риски и тонкости, которые легко не заметить

Запускать бизнес по модели франчайзинг сейчас ничем не хуже, чем до пандемии. Главное, правильно выбрать нишу. Лучший вариант — это сфера ритейла, доставки или жилищных услуг («клининг», строительно-ремонтные работы и т. д. ).

Эти направления, по мнению Международной ассоциации франчайзинга, в 2021 году ожидает наибольший рост.

Но помимо кризиса, владельцев и покупателей франшизы ожидают и другие риски. А также нюансы, о которых важно знать. Об этом и поговорим дальше.

Что нужно знать покупателю франшизы

1. Паушальный взнос

Это — платеж за вступление в сеть. Его размер устанавливает компания, чей бренд вы покупаете. Цены у всех разные: кто-то попросит 5 тысяч долларов, а кто-то — 35 и больше. Некоторые компании и вовсе не просят паушальный взнос за использование их бренда, либо просят, но относительно небольшой.

Но! В этом случае к франчайзи предъявляются дополнительные требования и порой весьма жесткие.

Например, «Новая почта» не берет паушальный взнос, но требует открывать отделения только в определенных городах. Также предъявляются требования к размеру помещения для отделения и его техническому оснащению. Поэтому внимательно изучайте условия сотрудничества, чтобы не попасть в затруднительную для себя ситуацию.

2. Роялти

Размер и условия их оплаты тоже разнятся. Некоторые бренды требуют оплату роялти ежемесячно, начиная с первого дня работы.

Другие взимают роялти только после того, как ваш бизнес выйдет на полную окупаемость.

Что лучше — зависит от ситуации и ваших собственных предпочтений.

Внимательно анализируйте все другие требования владельца франшизы, прежде чем принимать окончательное решение.

3. Реальный заработок ниже обещанного в договоре

Чтобы избежать этого, нужно:

а). Выбирать надежных партнеров для сотрудничества;

б). Четко придерживаться инструкций франчайзера.

Эти инструкции прописаны в договоре и включают в себя множество тонкостей. Например, рекомендации по выбору месторасположения магазина/офиса, размещению рекламы, обслуживанию клиента и т. д.

4. Переговоры

Прежде чем заключать договор с владельцем франшизы, нужно обсудить с ним все, абсолютно все нюансы сотрудничества.

В противном случае вы обязательно столкнетесь с неочевидными рисками. Например, выясните, что владелец франшизы требует выплату штрафа в определенных ситуациях или предъявляет весьма специфичные требования для расторжения договора.

Чтобы избежать всех подводных камней, обязательно привлекайте к сотрудничеству опытного юриста.

Риски для владельца франшизы

все ваши технологии и наработки могут украсть;

партнер может отказаться от уплаты роялти или попробует манипулировать прибылью, чтобы скрыть свой реальный доход;

партнер может использовать ваш бренд и/или технологии даже после разрыва деловых отношений;

падение репутации бренда в случае, ели партнер не сможет обеспечить клиентам должный уровень сервиса.

Избежать всех эти рисков владельцам франшиз поможет соблюдение простых, в чем-то банальных, но всегда эффективных правил. Вот они:

1. Жесткий отбор будущих партнеров. Проверяйте все — от финансовых возможностей до планов и взглядов на жизнь. Необходимое полное понимание характера и ценностей человека.

2. Контроль работы партнеров на всех этапах. Проверяйте отчетность, размер и качество работы штата, критерии отбора сотрудников — все важно. Обеспечить максимально эффективный контроль вам помогут специалисты по корпоративной безопасности. Они предложат вам самые эффективные методы коммуникации с партнерами по бизнесу.

3. Заключение договора о неразглашении важной для вашего бренда информации. В этом случае понадобится помощь юриста, специализирующегося на франчайзинге.

И еще один совет, так сказать, напоследок: обязательно проводите финансовый аудит франчайзи с целью подтверждения реальных финансовых показателей компании.

Прозрачность финансового результата важна: от неё напрямую зависит размер роялти франчайзера.

Артем Ковбель, аудитор, сооснователь, Партнер компании Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP