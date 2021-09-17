Артем Ковбель: запуск бизнеса по франшизе. Риски и тонкости, которые легко не заметить

Запускать бизнес по модели франчайзинг сейчас ничем не хуже, чем до пандемии. Главное, правильно выбрать нишу. Лучший вариант — это сфера ритейла, доставки или жилищных услуг («клининг», строительно-ремонтные работы
Эти направления, по мнению Международной ассоциации франчайзинга, в 2021 году ожидает наибольший рост.
Но помимо кризиса, владельцев и покупателей франшизы ожидают и другие риски. А также нюансы, о которых важно знать. Об этом и поговорим дальше.
Что нужно знать покупателю франшизы
1. Паушальный взнос
Это — платеж за вступление в сеть. Его размер устанавливает компания, чей бренд вы покупаете. Цены у всех разные: кто-то попросит 5 тысяч долларов, а кто-то — 35 и больше. Некоторые компании и вовсе не просят паушальный взнос за использование их бренда, либо просят, но относительно небольшой.
Но! В этом случае к франчайзи предъявляются дополнительные требования и порой весьма жесткие.
Например, «Новая почта» не берет паушальный взнос, но требует открывать отделения только в определенных городах. Также предъявляются требования к размеру помещения для отделения и его техническому оснащению. Поэтому внимательно изучайте условия сотрудничества, чтобы не попасть в затруднительную для себя ситуацию.
2. Роялти
Размер и условия их оплаты тоже разнятся. Некоторые бренды требуют оплату роялти ежемесячно, начиная с первого дня работы.
Другие взимают роялти только после того, как ваш бизнес выйдет на полную окупаемость.
Что лучше — зависит от ситуации и ваших собственных предпочтений.
Внимательно анализируйте все другие требования владельца франшизы, прежде чем принимать окончательное решение.
3. Реальный заработок ниже обещанного в договоре
Чтобы избежать этого, нужно:
а). Выбирать надежных партнеров для сотрудничества;
б). Четко придерживаться инструкций франчайзера.
Эти инструкции прописаны в договоре и включают в себя множество тонкостей. Например, рекомендации по выбору месторасположения магазина/офиса, размещению рекламы, обслуживанию клиента
4. Переговоры
Прежде чем заключать договор с владельцем франшизы, нужно обсудить с ним все, абсолютно все нюансы сотрудничества.
В противном случае вы обязательно столкнетесь с неочевидными рисками. Например, выясните, что владелец франшизы требует выплату штрафа в определенных ситуациях или предъявляет весьма специфичные требования для расторжения договора.
Чтобы избежать всех подводных камней, обязательно привлекайте к сотрудничеству опытного юриста.
Риски для владельца франшизы
Избежать всех эти рисков владельцам франшиз поможет соблюдение простых, в чем-то банальных, но всегда эффективных правил. Вот они:
1. Жесткий отбор будущих партнеров. Проверяйте все — от финансовых возможностей до планов и взглядов на жизнь. Необходимое полное понимание характера и ценностей человека.
2. Контроль работы партнеров на всех этапах. Проверяйте отчетность, размер и качество работы штата, критерии отбора сотрудников — все важно. Обеспечить максимально эффективный контроль вам помогут специалисты по корпоративной безопасности. Они предложат вам самые эффективные методы коммуникации с партнерами по бизнесу.
3. Заключение договора о неразглашении важной для вашего бренда информации. В этом случае понадобится помощь юриста, специализирующегося на франчайзинге.
И еще один совет, так сказать, напоследок: обязательно проводите финансовый аудит франчайзи с целью подтверждения реальных финансовых показателей компании.
Прозрачность финансового результата важна: от неё напрямую зависит размер роялти франчайзера.
Артем Ковбель, аудитор, сооснователь, Партнер компании Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP
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