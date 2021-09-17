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Google тестирует в Chrome «умную» группировку посещаемых страниц по темам

Google тестирует в Chrome «умную» группировку посещаемых страниц по темам

Разработчики Google Chrome экспериментируют с новыми функциями, которые помогут пользователям глубже изучать интересующие их темы, сравнивая открытую страницу с другими результатами поиска. Функция Journeys («Путешествия») предоставляет дополнительные способы отслеживать предмет поиска.

Новая функция автоматически сопоставляет страницы и информацию, относящуюся к той же теме, благодаря чему пользователям не придётся самостоятельно просматривать историю или создавать в закладках новые папки со всеми этими страницами. Кроме того, Chrome показывает дополнительные поисковые подсказки, что также облегчает изучение темы.

Страницы группируются по темам локально, и результаты не синхронизируются с учётной записью Google, а это значит, что на разных устройствах к таким группам получить доступ не получится. Но не исключено, что такая возможность появится в будущем.

Новая функция сейчас доступна только в предварительной сборке Chrome Canary. «Путешествия» по изучаемым темам можно найти на странице с историей просмотра (можно также ввести chrome://history/journeys в адресной строке).

Ещё одной сопутствующей функцией стала боковая панель для поиска. Открыв страницу по ссылке в поисковой выдаче, пользователь увидит рядом с адресной строкой иконку в виде буквы «G». При клике по этой иконке на боковой панели откроются другие результаты поиска. Это позволит сравнивать открытую страницу с другими результатами выдачи без необходимости многократно открывать соседние вкладки и перемещаться между ними.

Данная функция сейчас тестируется на канале Chrome OS Dev. Если в будущем данный инструмент будет выпущен для широкой аудитории, боковая панель станет доступной на большем числе платформ, кроме того, будет реализована поддержка других поисковых систем.

По материалам 3dnews.ru
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