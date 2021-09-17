Sony представила носимую аудиосистему, которая способна заменить домашний кинотеатр

Компания Sony Electronics анонсировала аудиосистему SRS-NS7, выполненную в виде ожерелья для ношения на шее. Новинка призвана заменить традиционные стационарные динамики в составе домашнего кинотеатра.

Устройство поддерживает технологию Dolby Atmos при использовании в связке со смарт-телевизорами Bravia XR. Для подключения к ТВ-панели служит беспроводной приёмопередатчик WLA-NS7.

Средства 360 Spatial Sound обеспечивают пространственное звучание с эффектом погружения. В свою очередь, технология 360 Reality Audio делает музыку как никогда живой и создаёт эффект присутствия.



Фото: Sony

При помощи приложения 360 Spatial Sound Personalizer может анализироваться форма ушной раковины пользователя. Это даёт возможность оптимизировать звучание, обеспечивая непревзойденное качество аудио.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов или пяти часов при максимальной громкости. Благодаря функции быстрой подзарядки за 10 минут можно накопить такое количество энергии, которого хватит на один час использования носимой аудиосистемы.



Фото: Sony

Благодаря встроенным микрофонам может вестись телефонная связь. Предусмотрены средства подавления эха.

Цена системы SRS-NS7 составляет около 300 долларов США. Приёмопередатчик WLA-NS7 обойдётся ещё в 60 долларов.