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Hyundai представили недорогой минивэн с оригинальным названием

Hyundai представили недорогой минивэн с оригинальным названием

Стартовало производство минивэна Hyundai Custo. Недорогую семейную модель будут продавать по цене 26 370 – 33 970 долларов.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Выпускают новый Hyundai Custo на предприятии в Пекине, и именно на китайском рынке он появился в первую очередь. С 2022 года планируются поставки модели в другие страны. Примечательно, что назвали ее в честь знаменитого французского ученого и изобретателя акваланга Жака-Ива Кусто — это намекает на то, что минивэн предназначен для путешествий.


_Фото: CarNewsChina _

Дизайн Hyundai Custo 2022 выдержан в духе кроссовера Tucson – с широкой решеткой радиатора и обилием граней. Минивэн построен на платформе Kia Carnival:

  • Длина – 4950 мм;
  • Ширина – 1850 мм;
  • Высота – 1734 мм;
  • Колесная база – 3055 мм.


_Фото: CarNewsChina _

Предложат варианты минивэна на 7 и 8 мест. В салоне обращают на себя внимание большой вертикальный дисплей мультимедиа и кнопки вместо рычага КПП. В топовой версии сидения первых двух рядов и сдвижные двери оснащены электроприводом.


_Фото: CarNewsChina _

Hyundai Custo 2022 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Оба двигателя комплектуются 8-ступенчатой автоматической КПП.

По материалам Фокус
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