Hyundai представили недорогой минивэн с оригинальным названием

Стартовало производство минивэна Hyundai Custo. Недорогую семейную модель будут продавать по цене 26 370 – 33 970 долларов.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Выпускают новый Hyundai Custo на предприятии в Пекине, и именно на китайском рынке он появился в первую очередь. С 2022 года планируются поставки модели в другие страны. Примечательно, что назвали ее в честь знаменитого французского ученого и изобретателя акваланга Жака-Ива Кусто — это намекает на то, что минивэн предназначен для путешествий.
_Фото: CarNewsChina _
Дизайн Hyundai Custo 2022 выдержан в духе кроссовера Tucson – с широкой решеткой радиатора и обилием граней. Минивэн построен на платформе Kia Carnival:
_Фото: CarNewsChina _
Предложат варианты минивэна на 7 и 8 мест. В салоне обращают на себя внимание большой вертикальный дисплей мультимедиа и кнопки вместо рычага КПП. В топовой версии сидения первых двух рядов и сдвижные двери оснащены электроприводом.
_Фото: CarNewsChina _
Hyundai Custo 2022 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Оба двигателя комплектуются 8-ступенчатой автоматической КПП.
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