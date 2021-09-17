AMD и Microsoft разрабатывают мощный ARM-процессор для ноутбуков

Сетевые информаторы заявили о старте сотрудничества компаний с целью разработки ARM-платформы для будущих ноутбуков Surface на Windows.

Ожидается, что результатом такого партнёрства станет появление производительных процессоров с высокой энергоэффективностью.

По информации портала Windows Central, новый процессор будет существенно превосходить по уровню производительности ARM-чипы, на базе которых построены ноутбуки Surface Pro X и Samsung Galaxy Book Go. Инсайдеры оценивают их графическую мощность «ниже, чем у NVIDIA GTX 1050, но выше, чем у Qualcomm на старой архитектуре».

Точные технические подробности совместной разработки AMD и Microsoft не раскрываются, но есть информация о том, что компании будут использовать ядра Cortex-X1 и графический процессор mRDNA 2 с восемью исполнительными блоками. Кроме того, мобильная платформа получит поддержку сетей 5G благодаря наличию модема Exynos.

Не исключается, что к разработке 5-нанометрового процессора может присоединиться и Samsung. В связи с этим новая ARM-платформа предположительно не будет эксклюзивной для гаджетов серии Surface. Дата анонса чипа и модели устройств, построенных на его базе, пока неизвестны.