Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)

Finance. uа как портал, который заботится о ваших доходах и сообщает о мошеннических действиях в отношении ваших кошельков, узнал у аналитической службы OLX, что украинцев в онлайне обманывают многими методами.

Пример. Пенсионеров обманывают втрое чаще других — через SMS о выигрыше в лотерею. А каждого четвертого подростка — после открытия вредоносной ссылки. Жители сел чаще наталкиваются на продажу несуществующего товара по предоплате, а киевляне — на фишинговые атаки. Пол, кстати, практически не влияет на вероятность встретить мошенника в интернете.

Место жительства значительно влияет на тип мошенничеств. Например ⅔ жителей поселков городского типа и сел сталкиваются с попытками продать им несуществующий товар по предоплате, а вот жители городов в 1,5 раза чаще получают фишинговые ссылки. Жители райцентров на треть чаще других сталкиваются с поддельными квитанциями об оплате.

В селах в целом меньше знакомых с базовыми правилами кибербезопасности. Если более 42% горожан не ведут общение за пределами платформы, где проводят сделку, и не открывают ссылки от незнакомых людей, то среди жителей сел — это только 33% опрошенных.

В то же время жители столицы больше всего страдают от фишинга (36% от всех видов онлайн-мошенничеств в Киеве), а вот в Днепре, Одессе, Харькове и Львове половина случаев связана с предоплатой несуществующего товара.

Наиболее ответственно к обращениям в киберполицию относятся во Львовской области — каждый 8-й обманутый подаст заявление, а наименее — в Одесской — здесь обратится только каждый 14-ый.

Среди всех возрастных категорий 80% случаев онлайн-мошенничеств происходят в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp). Однако пенсионерам втрое чаще присылают мошеннические SMS и в семь раз — сообщения о «выигрыше в лотерею», «новых условиях тарифа» или «правилах карантина». В то же время 57% украинцев в возрасте от 46 до 65 лет наткнулись на мошенников, которые просили сделать предоплату за несуществующий товар.

Молодежь в возрасте 18−25 лет в каждом третьем случае наталкивается на фишинг, а каждый четвертый несовершеннолетний потерял деньги после перехода по вредоносным ссылкам на сайт-подделку известного бренда. Это связано с тем, что молодежь больше старшего поколения проводит время в сети, но так же слабо знакома с базовыми правилами кибербезопасности — в школах этому не учат до сих пор.

Украинцы в возрасте 65 лет и старше вдвое чаще молодежи ведутся на схему с подставным курьером и в полтора раза чаще других наталкиваются на мошенничества с использованием фейковых скриншотов об оплате.

Молодежь более осведомлена о базовых правилах кибербезопасности, однако общий уровень навыков онлайн-поведения остается невысоким:

После 65 лет не открывают ссылки от незнакомцев 28%, не разглашают платежные данные банковской карты 29%, обращают внимание на оценки и отзывы — 19%, не обсуждают сделку вне платформы (в сторонних мессенджерах) — 38%, проверяют номер продавца — 21%, внимательно оценивают текст в SMS или почте — 14%.

В то же время о кибербезопасности 65% несовершеннолетних и 48% пенсионеров узнают из соцсетей, 38% и 23% — от друзей и родственников, а вот каждый третий украинец в возрасте от 65 лет — из образовательных проектов вроде Онлайн[за]хист.

Пол практически не влияет на вероятность наткнуться на мошенника. И мужчины (78%), и женщины (88%) получают вредоносные ссылки от мошенников в Viber, Telegram или WhatsApp. Только мужчины внимательнее проверяют адрес сайта, куда им предлагают перейти. Украинцам вдвое чаще украинок поступают мошеннические SMS (выигрыш в лотерею, «вы выиграли авто») — 9% против 4% от всех случаев соответственно.

После встречи с мошенником представители обоих полов ведут себя одинаково: большинство будет пытаться решить проблему самостоятельно, в полицию будет обращаться только каждый десятый, но женщины почти вдвое чаще мужчин обращаются в банк, чтобы заблокировать карту.