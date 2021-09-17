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Цена смарт-квартиры: «Укрзализныця» закупила сверхдорогие запчасти для вагонных туалетов (фото)

«Укрзализныця» заключила соглашение по результатам тендера на приобретение запчастей для туалетов по завышенной цене. «Укрзализныця» закупила сиденья для туалетов в вагонах по 10 тыс. грн и кнопки для смыва воды почти за 7 тыс.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, пишет Сегодня.

В них говорится о том, что филиал «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога» заключила соглашение по результатам тендера с ООО «Компания АМБ» на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Некоторые запчасти, например, обычные сидения для унитаза от немецкой фирмы Evac стоят около 9,5 тыс. грн за одну штуку, а каждая кнопка смыва обойдется в 6 790 грн.

В спецификации товара также можно увидеть, что «Укрзализныця» закупила 41 унитазный блок общей стоимостью более 10,5 млн грн.

фото Сегодня
Каждый такой блок стоит около 260 тыс. грн, и это еще без НДС, с которым цена перевалит за 300 тыс. О его функциях пока ничего не известно.

За эти деньги можно купить небольшую смарт-квартиру в Киевской области, свидетельствуют данные на сайте купли-продажи.

По материалам Сегодня
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