По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (37,227 млн грн и 55,578 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (61 и 31), максимальный курс продажи доллара 27,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,45−26,46 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 92,805 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
26,6000 — 20 000
26,5000 — 20 000
26,4600 — 72 222
26,4600 — 888
26,4600 — 55 555
26,4500 — 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,4500 — 12 000
26,4700 — 23 000
26,4700 — 55 000
26,4700 — 63 336
26,4700 — 30 000
26,4700 — 25 000
26,4700 — 45 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4897 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4485 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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