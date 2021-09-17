По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (37,227 млн грн и 55,578 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (61 и 31), максимальный курс продажи доллара 27,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,45−26,46 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 92,805 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

26,6000 — 20 000

26,5000 — 20 000

26,4600 — 72 222

26,4600 — 888

26,4600 — 55 555

26,4500 — 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,4500 — 12 000

26,4700 — 23 000

26,4700 — 55 000

26,4700 — 63 336

26,4700 — 30 000

26,4700 — 25 000

26,4700 — 45 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4897 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4485 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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