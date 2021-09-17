Украина получила 23,4 млн грн от онлайн-казино

Компания ООО «Лимон» заплатила 23,4 млн грн в бюджет Украины за лицензию для онлайн-казино.
Информацию подтвердили в комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
«ООО „Лимон“ оплатило лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Информацию подтвердила Государственная казначейская служба Украины», — указано на Facebook-странице КРАИЛ.
Ранее эта компания получила соответствующую лицензию для бренда онлайн-казино ChampionCasino.
Напомним, всего в Украине выдали уже 32 лицензии для разных игорных предприятий: 12 из них получили онлайн-казино, 10 — залы игровых автоматов, шесть — наземные казино, три — платформы онлайн-покера, и пока только одна лицензия досталась букмекерам.
Недавно первый заместитель главы консультационно-экспертного совета КРАИЛ Борис Баум заявил, что комиссия уже собрала лицензионные платежи на сумму почти 1,2 млрд грн.
«До конца года у нас будет около 1,5 млрд грн, которые мы объявляли», — рассказал Баум. По его словам, пока Рада не примет новое налоговое законодательство для игорного бизнеса — говорить о реальных налоговых поступлениях можно только условно.
Кроме лицензионных платежей и налогов непосредственно от игорного сектора власть также рассчитывает получить миллиарды гривен от сопутствующих сфер, включая гостинично-ресторанный бизнес.
Баум также заявил, что после принятия нового налогового законодательства как минимум 15 мировых компаний готовы зайти к нам на рынок.
В Кабмине заявляли, что правительство Украины планирует получить 7,443 млрд грн (более $ 260 млн) в 2021 году за счет «платы за лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на лотереи».
Деньги от игорного бизнеса планировали потратить на новый Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки.
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