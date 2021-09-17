Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками. В нем почти 4 000 записей с физическими лицами, а также почти 2 000 – с юридическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на этот сайт.

В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции. На нем реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

В отношении юридических лиц указаны следующие данные: название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.