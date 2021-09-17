ТОП-5 октябрьских вакансий для старта карьеры

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Итак, если вы мечтаете о серьезной работе и быстром карьерном старте, вашему вниманию подборка октябрьских стажировок от robota.ua.
Стажер по направлению аналитики в Vodafone Украина (Киев)
Компания, которая занимает ведущие позиции в сфере технологий и телекоммуникаций, внедряет инновации во всех направлениях деятельности, приглашает на стажировку. Основные требования: студент 4-6 курса или выпускник высшей школы 2020-2021; продвинутый уровень MS Excel; знание основ SQL, Python/R и Tableau/Power BI (будет преимуществом); интерес к профильным курсам, опыт участия в различных проектах/программах; английский – Intermediate и выше.
На что может рассчитывать стажер: 6 месяцев оплачиваемой стажировки; официальное трудоустройство; конкурентная заработная плата; корпоративная мобильная связь; гибкий график работы и удаленные рабочие дни; возможности для профессионального развития и личностного роста; Mindfulness программа и множество сообществ на любой вкус (беговая команда, рисование, волонтерство, интеллектуальные игры и др); профессиональные кураторы и опытные выпускники прошлых лет, которые станут лучшими друзьями; мотивирующие ценности компании.
Продавец-консультант ТРЦ RESPUBLIKA (м. Теремки) в «ПКФ “ВВ“» (Киев)
Компания – лидер по поставке канцтоваров и товаров для творчества и развития, ищет сотрудников. Портрет идеального кандидата: творческая личность (знание художественных материалов и техник работы с ними будет плюсом); приятный в общении, активный, умеет находить общий язык с людьми; хочет научиться новому и открыт к новым знаниям; обладает грамотной речью, вежлив, аккуратная внешность; имеет опыт проведения художественных мастер-классов (будет плюсом).
Предлагается: официальное трудоустройство с первого рабочего дня; полный социальный пакет согласно КЗоТ Украины (оплачиваемые больничные, 24 к. д. отпуска); достойный уровень зарплаты с простой системой мотивации и возможность влиять на свой уровень зарплаты (ставка + бонусы); удобный график работы: 8-часовой рабочий день без переработок.
Intern: Junior ERP Business Analyst (Microsoft Dynamics) в INNOWARE (Киев)
Украинская компания, которая специализируется на внедрении ІТ-решений, объявляет набор в группу стажировки для будущих аналитиков по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics 365 BC. Стажировка продлится 2,5 месяца: с 12 октября по 21 декабря 2021 года. Набор группы проводится до 8 октября включительно. Обучение проходит online, 1 раз в неделю организуются встречи в офисе компании.
Ищут выпускников и студентов 5-6 курсов по экономическим и ІТ-направлениям, заинтересованных в современных технологиях и бизнес-процессах; с аналитическими и логическими способностями; с базовыми знаниями баз данных или Excel; со знанием английского языка на уровне Upper-Intermediate или выше.
Стажер в финансовый отдел в Nestle Ukraine (Львов)
Международная компания в сфере производства пищевых продуктов и напитков открывает вакансию. Основные требования к кандидатам: образование (экономика/бухгалтерский учет/финансы/международные отношения; хорошее знание MS Office (особенно Excel); хорошие аналитические способности; организационные и коммуникативные навыки; умение работать в команде; знание английского языка (свободно); знание других языков будет преимуществом.
Предлагается: конкурентная оплата труда и социальный пакет; вовлеченность в разнообразные события и проекты; широкий спектр возможностей для профессионального развития.
Маркетинг-интерн в SearchEva (Киев)
Маркетинговое агентство, которое занимается продвижением интересных проектов на рынок США со специализацией в SEO и органическом трафике из социальных сетей, ищет в команду Content Marketing Manager для развития проектов. Рассматривают кандидатов без опыта работы.
Ожидания от претендентов: уровень английского – Advanced (C1), в частности, разговорный; опыт написания четких писем и контента для ЦА; перфекционизм в выполнении задач; умение структурировать информацию, работа с файлами в Excel; опыт работы в SEO и интернет-маркетинге (будет плюсом).
Предлагается: удаленная занятость; гибкий график работы, 6-8 часов в день (обсуждается на собеседовании); обучение необходимым приемам интернет-маркетинга; зарплата зависит от уровня знаний.
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