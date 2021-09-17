Фонд госимущества продал еще один спиртзавод

Фонд госимущества продал Новоборовицкий спиртовой завод госпредприятия «Укрспирт» за более 60 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
По данным Фонда, на открытых онлайн-торгах по приватизации спиртзавода 1 октября боролись 3 участника.
Цена продажи Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта со стартовых 19 378 538,09 грн выросла более чем втрое — до 60 011 115 грн.
Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет, после чего процесс приватизации Новоборовицкого МПД будет считаться официально завершенным.
После этого новый владелец получит в том числе 32 объекта недвижимого имущества, 14 единиц транспортных средств и более 431 единицы оборудования.
Объект приватизации расположен в 80 км от Чернигова в с. Новые Боровичи, Корюковского района.
К слову, 22 октября состоятся повторные торги по продаже Вишняковского спиртзавода.
По итогам 2020−2021 годов от приватизации спиртовых активов в госбюджет должно поступить около 1,5 млрд грн.
В целом государство выставит на продажу 41 спиртзавод, который входит в ГП «Укрспирт», и 37 заводов, которые входят в состав концерна «Укрспирт».
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