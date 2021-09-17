0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Мировые авиакомпании обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году

Мировые авиакомпании обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году

Авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

Об этом говорится в решении IATA, объединяющей 290 авиакомпаний, передает Reuters.

По данным издания, обязательства поддержали несмотря на сопротивление китайских авиаперевозчиков. Решение связано с давлением со стороны регуляторов и экологов из-за ожидаемого влияния от перевозок миллиардов дополнительных пассажиров в течение ближайших десятилетий.

Такой шаг ускоряет 12-летнее обещание сократить выбросы вдвое с уровня 2005 года до 2050 года и предусматривает попытку предотвратить выбросы дополнительных 300 млн тонн углерода путем использования авиационного топлива на биологической основе или гибридно-электрических технологий.

Решение вызвало ряд жалоб китайских авиаперевозчиков, отражающих политические разногласия с Западом по окружающей среде перед более широкими переговорами по климату в Глазго в конце текущего месяца и в следующем.

В частности China Eastern заявила, что авиакомпании должны признать проблемы развивающихся стран.

Генеральный директор IATA Вилли Уолш признал, что новое обязательство станет «дополнительным вызовом в очень трудное время», но призвал к единству.

«Для авиации нулевой результат — это смелое, дерзкое обязательство. Но это также необходимость», — сказал Уолш руководителям авиалиний.

IATA прогнозирует сокращение убытков в отрасли в 2022 году до $ 11,6 млрд после убытков в $ 51,8 млрд в 2021 году.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.