Мировые авиакомпании обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году

Авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

Об этом говорится в решении IATA, объединяющей 290 авиакомпаний, передает Reuters.

По данным издания, обязательства поддержали несмотря на сопротивление китайских авиаперевозчиков. Решение связано с давлением со стороны регуляторов и экологов из-за ожидаемого влияния от перевозок миллиардов дополнительных пассажиров в течение ближайших десятилетий.

Такой шаг ускоряет 12-летнее обещание сократить выбросы вдвое с уровня 2005 года до 2050 года и предусматривает попытку предотвратить выбросы дополнительных 300 млн тонн углерода путем использования авиационного топлива на биологической основе или гибридно-электрических технологий.

Решение вызвало ряд жалоб китайских авиаперевозчиков, отражающих политические разногласия с Западом по окружающей среде перед более широкими переговорами по климату в Глазго в конце текущего месяца и в следующем.

В частности China Eastern заявила, что авиакомпании должны признать проблемы развивающихся стран.

Генеральный директор IATA Вилли Уолш признал, что новое обязательство станет «дополнительным вызовом в очень трудное время», но призвал к единству.

«Для авиации нулевой результат — это смелое, дерзкое обязательство. Но это также необходимость», — сказал Уолш руководителям авиалиний.

IATA прогнозирует сокращение убытков в отрасли в 2022 году до $ 11,6 млрд после убытков в $ 51,8 млрд в 2021 году.