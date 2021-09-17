Мировые авиакомпании обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году

Авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году.
Об этом говорится в решении IATA, объединяющей 290 авиакомпаний, передает Reuters.
По данным издания, обязательства поддержали несмотря на сопротивление китайских авиаперевозчиков. Решение связано с давлением со стороны регуляторов и экологов из-за ожидаемого влияния от перевозок миллиардов дополнительных пассажиров в течение ближайших десятилетий.
Такой шаг ускоряет 12-летнее обещание сократить выбросы вдвое с уровня 2005 года до 2050 года и предусматривает попытку предотвратить выбросы дополнительных 300 млн тонн углерода путем использования авиационного топлива на биологической основе или гибридно-электрических технологий.
Решение вызвало ряд жалоб китайских авиаперевозчиков, отражающих политические разногласия с Западом по окружающей среде перед более широкими переговорами по климату в Глазго в конце текущего месяца и в следующем.
В частности China Eastern заявила, что авиакомпании должны признать проблемы развивающихся стран.
Генеральный директор IATA Вилли Уолш признал, что новое обязательство станет «дополнительным вызовом в очень трудное время», но призвал к единству.
«Для авиации нулевой результат — это смелое, дерзкое обязательство. Но это также необходимость», — сказал Уолш руководителям авиалиний.
IATA прогнозирует сокращение убытков в отрасли в 2022 году до $ 11,6 млрд после убытков в $ 51,8 млрд в 2021 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатомВчера, 17:03 - 2737 8
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризисВчера, 11:34 - 4772 5
Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютойВчера, 06:12 - 3992 4
Банкиры расходятся относительно прогноза курса гривны к концу года (опрос)Вчера, 10:00 - 2241 3
В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страныВчера, 05:26 - 4149 1
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризисВчера, 11:34 - 4772 5
В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страныВчера, 05:26 - 4149 1
Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютойВчера, 06:12 - 3992 4
Квартиры в новостройках стали еще дороже: цены на жилье в пригороде КиеваВчера, 13:02 - 2768
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатомВчера, 17:03 - 2737 8
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2317 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 608 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1945 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1462 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1264 5