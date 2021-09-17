Стоимость жилья в столице: по районам и количеству комнат (инфографика)

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах и предложениях на рынке недвижимости, узнал от ОЛХ Недвижимость, что самый бюджетный вариант однокомнатной и двухкомнатной квартир Киева предлагают в Деснянском районе.

Новостройки Печерска, наоборот, самые дорогие: однокомнатная квартира здесь стоит почти как три трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трешки — $36 700.

Уложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $77 000.

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По состоянию на октябрь средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве повысилась с 32 500 грн до 33 000 грн.

Справка Finance.ua:

По состоянию на октябрь эконом-класс В Киеве в среднем стоит 22 300 грн за 1 кв. м, комфорт – 27 000 грн за 1 кв., бизнес – 49 400 грн за 1 кв. м, премиум – 76 900 грн за 1 кв. м.