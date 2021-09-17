Стоимость жилья в столице: по районам и количеству комнат (инфографика)

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах и предложениях на рынке недвижимости, узнал от ОЛХ Недвижимость, что самый бюджетный вариант однокомнатной и двухкомнатной квартир Киева предлагают в Деснянском районе.
Новостройки Печерска, наоборот, самые дорогие: однокомнатная квартира здесь стоит почти как три трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трешки — $36 700.
Уложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $77 000.
🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.
По состоянию на октябрь средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве повысилась с 32 500 грн до 33 000 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина - вторая в мире по площади земель, которые контролируют иностранные инвесторыВчера, 16:30 - 2394 6
Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменить9 ч. назад - 783 3
В «Укртрансбезопасности» стартует перезагрузка: летом на дороги выйдут новые инспекторыВчера, 18:20 - 722 3
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласияВчера, 12:10 - 33903 3
Киев избавится от нелегально захваченных паркомест - место можно будет предоплатитьВчера, 14:40 - 1035 2
Все больше европейцев отказываются от покупки собственного жильяВчера, 17:20 - 12063 2
Заробитчане нашли замену Польше7 ч. назад - 10412
Украина - вторая в мире по площади земель, которые контролируют иностранные инвесторыВчера, 16:30 - 2394 6
Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)6 ч. назад - 1310 1
Киев избавится от нелегально захваченных паркомест - место можно будет предоплатитьВчера, 14:40 - 1035 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2648 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 719 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2157 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1633 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1381 5