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Для собственников старых авто могут ввести новый налог

Для собственников старых авто могут ввести новый налог

Для собственников старых автомобилей могут ввести новый налог — т.н. утилизационный сбор. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто согласно требованиям законодательства. Соответственно, такой бизнес не является высокодоходным.

Председатель Госэкоинспекции подчеркнул, что для решения проблемы нужно применять аналогичные с Европой механизмы, среди которых:

  • доплаты автовладельцам при покупке нового авто после надлежащей утилизации старого;
  • взыскания утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;
  • высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации авто;
  • расширенная ответственность автопроизводителя, который должен позаботиться о дальнейшем «обезвреживании» отработанного товара.

В Украине только 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. А попадая на свалки, б/у авто загрязняют почву свинцом, ржавчиной, отработанными маслами.

«В течение 2020-го утилизировано лишь 13 000 авто. Остальные загрязняет окружающую среду на свалках», — добавил Андрей Малеваный.

По материалам УБР
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