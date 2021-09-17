Apple представит новые ноутбуки MacBook Pro - когда ждать новинку

Компания Apple планирует до конца октября представить ряд новых продуктов, в частности ноутбуки MacBook Pro.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый ноутбук MacBook Pro должен быть запущен в ближайшие недели.

Ожидается, что этот новый гаджет презентуют на соответствующем мероприятии в октябре. Так, компания должна презентовать новые 14-и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.

Ожидается, что устройства будут иметь экраны mini-LED и процессоры Apple M1X. Новые 10-ядерные процессоры будут доступны в двух версиях – с 16 или 32 графическими ядрами.

Другой информации о новых MacBook Pro пока нет.

Напомним, в 2020 году компания Аpple осуществила долгожданный переход на однокристальную систему Аpple M1 на базе ARM.