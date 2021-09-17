Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 лет

В сегменте компактных кроссоверов сейчас наблюдается очень большая конкуренция. Практически в модельной линейке каждого автопроизводителя есть такие автомобили.

Эксперты британского издания What Car, для того чтобы помочь автомобилистам сделать правильный выбор, составили ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов в возрасте до 5 лет, пишет auto today.

Было опрошено около 16 тысяч пользователей, которые рассказали о том, с какими проблемами они столкнулись во время использования автомобиля за последние 12 месяцев. Все указанные неисправности разделили на 15 категорий. Учитывалась также стоимость и продолжительность ремонта.

Первые места разделили между собой Honda HR-V (2015-2020) и Mazda CX-3 (2016-н.в.). У них рейтинг надежности составил 100%. Ни у одного из владельцев этих кроссоверов за последние 12 месяцев не было жалоб на поломки.

На третьем месте – французский паркетник Citroen C3 Aircross (2017-н.в.). Только 6% владельцев C3 Aircross сообщили, что за последний год у него были поломки. Единственная проблемная область – выхлопная система. Правда, ремонт занимал в среднем одну неделю.

Четвертое место занял Audi Q2 (2016-н.в.), у которого рейтинг надежности оказался 98,7%

Пятое – Hyundai Kona (2017-н.в.) с рейтингом надежности 98,4%.

Также высокой надежностью могут похвастаться следующие компактные кроссоверы:

Skoda Kamiq (2019-н.в.) – 97,4%,

Suzuki Vitara (2015-н.в.) – 97,1%,

Mini Countryman (2017-н.в.) – 96,4%,

Suzuki Ignis (2016-н.в.) – 96,4%,

Volkswagen T-Roc (2018-н.в.) – 96,3%.

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