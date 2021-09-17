Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 лет

В сегменте компактных кроссоверов сейчас наблюдается очень большая конкуренция. Практически в модельной линейке каждого автопроизводителя есть такие автомобили.
Эксперты британского издания What Car, для того чтобы помочь автомобилистам сделать правильный выбор, составили ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов в возрасте до 5 лет, пишет auto today.
Было опрошено около 16 тысяч пользователей, которые рассказали о том, с какими проблемами они столкнулись во время использования автомобиля за последние 12 месяцев. Все указанные неисправности разделили на 15 категорий. Учитывалась также стоимость и продолжительность ремонта.
Первые места разделили между собой Honda HR-V (2015-2020) и Mazda CX-3 (2016-н.в.). У них рейтинг надежности составил 100%. Ни у одного из владельцев этих кроссоверов за последние 12 месяцев не было жалоб на поломки.
На третьем месте – французский паркетник Citroen C3 Aircross (2017-н.в.). Только 6% владельцев C3 Aircross сообщили, что за последний год у него были поломки. Единственная проблемная область – выхлопная система. Правда, ремонт занимал в среднем одну неделю.
Четвертое место занял Audi Q2 (2016-н.в.), у которого рейтинг надежности оказался 98,7%
Пятое – Hyundai Kona (2017-н.в.) с рейтингом надежности 98,4%.
Также высокой надежностью могут похвастаться следующие компактные кроссоверы:
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина - вторая в мире по площади земель, которые контролируют иностранные инвесторыВчера, 16:30 - 2632 6
Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменить12 ч. назад - 960 3
В «Укртрансбезопасности» стартует перезагрузка: летом на дороги выйдут новые инспекторыВчера, 18:20 - 972 3
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласияВчера, 12:10 - 36983 3
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платить5 ч. назад - 1075 2
Заробитчане нашли замену Польше10 ч. назад - 16211
Все больше европейцев отказываются от покупки собственного жильяВчера, 17:20 - 16103 2
Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)9 ч. назад - 1727 1
Для собственников старых авто могут ввести новый налог4 ч. назад - 1549 1
Что делать, если облгазы искусственно завышают объемы потребления газа7 ч. назад - 1300 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2654 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 724 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2164 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1643 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1383 5