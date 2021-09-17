0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 лет

Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 лет

В сегменте компактных кроссоверов сейчас наблюдается очень большая конкуренция. Практически в модельной линейке каждого автопроизводителя есть такие автомобили.

Эксперты британского издания What Car, для того чтобы помочь автомобилистам сделать правильный выбор, составили ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов в возрасте до 5 лет, пишет auto today.

Было опрошено около 16 тысяч пользователей, которые рассказали о том, с какими проблемами они столкнулись во время использования автомобиля за последние 12 месяцев. Все указанные неисправности разделили на 15 категорий. Учитывалась также стоимость и продолжительность ремонта.

Первые места разделили между собой Honda HR-V (2015-2020) и Mazda CX-3 (2016-н.в.). У них рейтинг надежности составил 100%. Ни у одного из владельцев этих кроссоверов за последние 12 месяцев не было жалоб на поломки.

На третьем месте – французский паркетник Citroen C3 Aircross (2017-н.в.). Только 6% владельцев C3 Aircross сообщили, что за последний год у него были поломки. Единственная проблемная область – выхлопная система. Правда, ремонт занимал в среднем одну неделю.

Четвертое место занял Audi Q2 (2016-н.в.), у которого рейтинг надежности оказался 98,7%

Пятое – Hyundai Kona (2017-н.в.) с рейтингом надежности 98,4%.

Также высокой надежностью могут похвастаться следующие компактные кроссоверы:

  • Skoda Kamiq (2019-н.в.) – 97,4%,
  • Suzuki Vitara (2015-н.в.) – 97,1%,
  • Mini Countryman (2017-н.в.) – 96,4%,
  • Suzuki Ignis (2016-н.в.) – 96,4%,
  • Volkswagen T-Roc (2018-н.в.) – 96,3%.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.