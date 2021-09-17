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Шмыгаль говорит, что закон об олигархах - не об экономике

Шмыгаль говорит, что закон об олигархах - не об экономике

Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599) является первым из возможного пакета законов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью LB.ua.

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«Это первый закон из возможного пакета, потому что он не охватывает всего спектра общественных отношений в этой сфере. Этот закон — о новых правилах жизни и поведения в обществе для отдельных лиц, имеющих довольно большое влияние. Поэтому здесь не об экономике, а об отношениях в обществе, его расслоении и установлении справедливости», — сказал Шмыгаль.

Когда мы говорим об аналогичных мерах в других странах, подчеркнул премьер-министр, например США начала прошлого века, речь идет о демонополизации.

«Тогда мы хотим приглашать к приватизации как можно больше предприятий и лиц, как украинцев, так и иностранцев, чтобы увеличивать конкуренцию. Тогда это справедливо, и тогда мы говорим об экономическом развитии. Если вы хотите, чтобы всю приватизацию в стране сделали 10 человек, это не конкурентные условия. Это вопрос дискуссии и точки зрения. Прямого запрета участия в приватизации крупному бизнесу не существует. Если вы сознательно относите себя к лицам с большим общественным влиянием и хотите иметь звание „олигарх“, тогда надо смириться с определенными ограничениями. Причем эти ограничения не являются ограничениями прав и свобод человека», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • 23 сентября Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).
По материалам Укринформ
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