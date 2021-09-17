«Банкопад» принес пользу финансовой системе Украины, — глава НБУ

В результате закрытия «проблемных банков» украинская банковская система «оздоровилась» и смогла выдержать удар по экономике, который нанес ковид и локдауны в 2020 году. Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.
«Мы сегодня вопрос „очищения“ воспринимаем как положительный шаг в становлении банковской системы. И лишнее тому подтверждение — то, как банковский сектор прошел прошлогодний кризис (локдауны из-за пандемии. — Ред.), без лишних потрясений. Банковский сектор сегодня является высоколиквидным и прибыльным», — сказал Кирилл Шевченко.
«По результатам стресс-тестирования, проведенного НБУ, потребность в капитале по базовому сценарию сейчас составляет 5,3 млрд грн, а не 35,3 млрд грн, как в 2019 году. То есть она уменьшилась в 7 раз. Имеем самый низкий за последние годы уровень NPL (уровень неработающих кредитов. — Ред.) — 35%. В середине 2019 года он составлял более 50%. Чистая прибыль выросла на 40% за 7 месяцев 2021-го и составила 39,8 млрд грн», — заявил глава НБУ.
Кирилл Шевченко подчеркнул, что за все время пребывания на посту главы НБУ он делал все, что нужно для усиления стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом.
«Вот возьмем прошлогодние события. Это был первый кризис, во время которого банковская система Украины не почувствовала оттока депозитов. Более того, имел место рост — плюс 35% в корпоративном секторе в гривне и 27% в розничном», — заявил Кирилл Шевченко.
По его словам, за предыдущий год с рынка вывели три банка, а НБУ предпринял ряд мер для активизации кредитования.
«За восемь месяцев 2021 года гривневые кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 15,4% (12,3% в годовом измерении). Также заметно ускорилось кредитование домохозяйств — до 21,8% с начала года (17,2% в годовом измерении). В частности, банки активно наращивают ипотечное кредитование. Кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости за восемь месяцев текущего года выросли на 28,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объемы нового ипотечного кредитования за семь месяцев выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — подчеркнул Кирилл Шевченко.
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